Брат украинского военнослужащего обратился к российским силовикам с просьбой сохранить жизнь родственнику, предоставив координаты его пункта управления БПЛА в Харьковской области. Сам Медведченко поделился, что его брат добровольно поступил на службу в Вооружённые силы Российской Федерации (ВС РФ), несмотря на наличие большого количества родственников на Украине.
«Пример моей семьи — это наглядное доказательство, что идёт братоубийственная война. Не знаю, (смог бы убить брата. — Прим. Life.ru), в камеру не видно, на кого летит (дрон. — Прим. Life.ru)», — сообщил Медведченко.
Пленный также уточнил, что после пленения с ним хорошо обращаются и предоставили возможность связаться с родственниками.
Ранее украинский военнопленный Александр Пархоменко рассказал о тяжёлых условиях службы в подразделениях ВСУ. По его словам, бойцы сталкиваются с дефицитом продовольствия, воды и медикаментов. Он также отметил, что командование не предоставляет солдатам возможности связаться с родственниками, а отношение к личному составу оставляет желать лучшего. Пархоменко подчеркнул, что военных отправляют на передовую без должной подготовки и обеспечения, обрекая их на гибель.