Германия потратил на перевооружение более 31 млрд евро в 2024 году

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава федерального управления по оборудованию, информационным технологиям и технической поддержке Бундесвера (ВС ФРГ) Аннетт Леник-Эмден сообщила, что в 2024 году ВС Германии потратили на перевооружение более 31 млрд евро. Об этом сообщает ТАСС.
«В прошлом году мы заключили около 12 тыс. контрактов на закупки. В 2021 году мы потратили чуть менее 17 млрд евро, в 2024 году — свыше 31 млрд евро. Мы будем продолжать наращивать объемы», — сказала Леник-Эмден медиагруппе Funke.
Приоритетными направлениями в закупках Леник-Эмден назвала средства противовоздушной обороны и боеприпасы.
Сегодня все виды Вооруженных сил ФРГ испытывают материально-технические проблемы. Как отмечал инспектор сухопутных войск генерал-лейтенант Альфонс Маис, оснащение войск не улучшилось с 2022 года, когда был создан специальный фонд для модернизации Бундесвера объемом 100 млрд евро. Он также признавал, что армия ФРГ слабо защищена от беспилотников. -0-