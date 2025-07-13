Германия потратил на перевооружение более 31 млрд евро в 2024 году

«В прошлом году мы заключили около 12 тыс. контрактов на закупки. В 2021 году мы потратили чуть менее 17 млрд евро, в 2024 году — свыше 31 млрд евро. Мы будем продолжать наращивать объемы», — сказала Леник-Эмден медиагруппе Funke.