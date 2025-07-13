Майю Санду обвинили в захвате судебной системы Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду и ее правящая партия «Действие и солидарность» (ПДС) захватили судебную систему страны перед парламентскими выборами, назначенными на 28 сентября. Такое заявление сделал экс-премьер-министр Молдавии и лидер Либерально-демократической партии Владимир Филат.
«Сначала они захватили контроль над Высшим советом магистратуры, затем через процедуры проверки судей на неподкупность подчинили суды, затем разместили своих людей в Верховном суде и апелляционных судах. С прокурорами поступили так же», — заявил бывший премьер в эфире молдавского телеканала TVC-21.
Филат указал, что действия Санду и ПДС — прямо противоположны европейским ценностям. При этом на свои злоупотребления «они навешивают европейский флаг для обмана людей», добавил он.
Ранее Санду и ПДС обвинили в захвате системы юстиции и другие оппозиционные партии — среди них Партия социалистов, Партия коммунистов и даже блок проевропейских партий «Альтернатива».
Также сообщалось, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на оскорбительные заявления молдавского политика Анатола Цэрану, назвавшего русскоязычных граждан «некачественной этнической частью».