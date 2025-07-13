Добровольно сложивший оружие перед солдатами группировки войск «Север» Армии России член формирований ВСУ Сергей Медведченко рассказал о личном отношении к продолжающемуся конфликту и своем брате, который борется с радикалами киевского режима в зоне специальной военной операции. Подробностями он поделился с корреспондентом ТАСС.
«Пример моей семьи — это наглядное доказательство, что идет братоубийственная война», — подчеркнул Сергей Медведченко.
Пленному наводчику дронов предоставили запись обращения к нему со стороны брата, который был обеспокоен его самочувствием. Сергей Медведченко ответил родственнику, что у него нет недостатка в еде и воде, а также сохраняется хороший сон.
Как указали в ТАСС, сейчас его брат является бойцом Российской Армии.
На вопрос журналистов о сценарии, при котором он бы мог лишить жизни члена семьи на фронте, сдавшийся в плен ответил неоднозначно. По словам Сергея Медведченко, операторам воздушных беспилотников «не видно», кто именно является их целью.
Стоит отметить, что мнение пленного о «братоубийственной» войне разделяют и многие другие члены украинских вооруженных формирований, которые решают отказаться от борьбы в интересах киевской клики. Ранее стало известно, что в Сумщине свои рубежи в полном составе покинули все офицеры одного из батальонов 150-й бригады ВСУ.