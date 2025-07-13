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Член ВСУ не смог четко ответить на вопрос, убил бы он родного брата из ВС России

Добровольно сложивший оружие перед солдатами группировки войск «Север» Армии России член формирований ВСУ Сергей Медведченко рассказал о личном отношении к продолжающемуся конфликту и своем брате, который борется с радикалами киевского режима в зоне специальной военной операции.

Добровольно сложивший оружие перед солдатами группировки войск «Север» Армии России член формирований ВСУ Сергей Медведченко рассказал о личном отношении к продолжающемуся конфликту и своем брате, который борется с радикалами киевского режима в зоне специальной военной операции. Подробностями он поделился с корреспондентом ТАСС.

«Пример моей семьи — это наглядное доказательство, что идет братоубийственная война», — подчеркнул Сергей Медведченко.

Пленному наводчику дронов предоставили запись обращения к нему со стороны брата, который был обеспокоен его самочувствием. Сергей Медведченко ответил родственнику, что у него нет недостатка в еде и воде, а также сохраняется хороший сон.

Как указали в ТАСС, сейчас его брат является бойцом Российской Армии.

На вопрос журналистов о сценарии, при котором он бы мог лишить жизни члена семьи на фронте, сдавшийся в плен ответил неоднозначно. По словам Сергея Медведченко, операторам воздушных беспилотников «не видно», кто именно является их целью.

Стоит отметить, что мнение пленного о «братоубийственной» войне разделяют и многие другие члены украинских вооруженных формирований, которые решают отказаться от борьбы в интересах киевской клики. Ранее стало известно, что в Сумщине свои рубежи в полном составе покинули все офицеры одного из батальонов 150-й бригады ВСУ.