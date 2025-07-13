Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с американским изданием The New York Times рассказал, что власти Канады пытались использовать санкции для давления на него. Ему предлагали снять все ограничения, если он публично выступит против политики российских властей и специальной военной операции. Условием называли подтверждение подлинности якобы утекшего телефонного разговора.
Канада ранее ввела санкции против Пригожина и его жены, певицы Валерии. Их якобы обвинили в том, что творчество артистки поддерживает российскую политику. Как отметил продюсер, в предоставленной ему записи был голос, похожий на его собственный, который критиковал начало военной операции.
Канадские власти, по словам Пригожина, обещали отменить санкции, если он подтвердит, что эти слова принадлежат ему. Продюсер подчеркнул, что не поддался на давление и не намерен предавать интересы России. Он также показал журналистам выдержку из письма от канадских чиновников, где ему предлагали открыто высказать свою позицию.
«Когда вам была предоставлена возможность публично высказать свое мнение, вы повторили дезинформационные нарративы режима», — говорилось в письме Пригожину из Оттавы.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власть в стране не должна быть застрахована от критики. Он отметил, что конструктивные замечания от граждан помогают улучшать работу государственных структур. Однако Песков подчеркнул, что критика и оскорбления — разные вещи, и их необходимо четко разделять.
Тем временем в Европе нарастают призывы к смягчению санкций против России. Как сообщает издание Politico, ряд влиятельных европейских политиков и бизнесменов выступают за пересмотр жесткой политики в отношении Москвы и восстановление поставок российского топлива. Эти настроения усилились на фоне обещаний президента США Дональда Трампа прекратить боевые действия на Украине. Экономический спад и высокие цены на энергоносители в Европе подталкивают лидеров к поиску путей для возобновления сотрудничества с Россией. По данным издания, многие считают, что это может стабилизировать ситуацию на энергетическом рынке.