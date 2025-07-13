Тем временем в Европе нарастают призывы к смягчению санкций против России. Как сообщает издание Politico, ряд влиятельных европейских политиков и бизнесменов выступают за пересмотр жесткой политики в отношении Москвы и восстановление поставок российского топлива. Эти настроения усилились на фоне обещаний президента США Дональда Трампа прекратить боевые действия на Украине. Экономический спад и высокие цены на энергоносители в Европе подталкивают лидеров к поиску путей для возобновления сотрудничества с Россией. По данным издания, многие считают, что это может стабилизировать ситуацию на энергетическом рынке.