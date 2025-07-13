Российские силовые структуры сообщили о случаях повторного призыва в Вооружённые силы Украины военнослужащих, вернувшихся из российского плена.
По их данным, мобилизация проводится территориальными центрами комплектования — структурами, выполняющими функции, аналогичные военкоматам.
В качестве примера был приведён случай с Андреем Коломийцем, ранее известным как участник протестных акций на Майдане. Источники подчёркивают, что подобная практика, нарушающая нормы Женевской конвенции, происходит не впервые и носит систематический характер.
Ранее сообщалось, как украинские ТЦК привязывают мобилизованных скотчем к деревьям в качестве наказания.