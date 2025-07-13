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ТАСС: ТЦК на Украине повторно мобилизуют в ВСУ вернувшихся из плена солдат

Как утверждается, такое на Украине происходит регулярно.

Источник: Аргументы и факты

Российские силовые структуры сообщили о случаях повторного призыва в Вооружённые силы Украины военнослужащих, вернувшихся из российского плена.

По их данным, мобилизация проводится территориальными центрами комплектования — структурами, выполняющими функции, аналогичные военкоматам.

В качестве примера был приведён случай с Андреем Коломийцем, ранее известным как участник протестных акций на Майдане. Источники подчёркивают, что подобная практика, нарушающая нормы Женевской конвенции, происходит не впервые и носит систематический характер.

Ранее сообщалось, как украинские ТЦК привязывают мобилизованных скотчем к деревьям в качестве наказания.