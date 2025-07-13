При обрушении здания в Дели погибли 2 человека, 8 пострадали

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли и восемь получили ранения в результате обрушения четырехэтажного здания в индийской столице Дели. Об этом сообщает Синьхуа.
Здание обрушилось в густонаселенном районе Джанта Колони в округе Дели Силампуре.
«Два человека погибли, еще восемь, включая трех женщин и 14-месячного ребенка, были извлечены из-под обломков с травмами различной степени тяжести, — сообщил сотрудник полиции. — Пострадавшие доставлены в больницу».
По данным пожарной службы Дели, после получения экстренного сигнала на место происшествия были направлены семь пожарных расчетов. На месте происшествия находятся сотрудники службы реагирования на стихийные бедствия, которые помогают в поисковой операции. -0-