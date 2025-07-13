CBS: Трамп может выделить дополнительную военную помощь Украине

Телеканал не уточняет, из какого именно источника может быть профинансирована новая помощь, однако не исключает, что Трамп воспользуется уже имеющимися средствами. Такой шаг, как предполагают источники, может быть воспринят как послание Москве. Кроме того, упоминается, что в теории глава Белого дома располагает возможностью направить Украине до 5 миллиардов долларов, замороженных в США российских активов, однако подобная мера пока ни разу не применялась — ни нынешним президентом, ни его предшественниками.