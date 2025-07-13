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CBS: Трамп может выделить дополнительную военную помощь Украине

Уточняется, что у Трампа в распоряжении есть $3,85 млрд, которые остались от предыдущей администрации.

Источник: Аргументы и факты

По данным телеканала CBS, президент США Дональд Трамп рассматривает возможность усиления военной поддержки Украины — впервые с начала своего текущего срока.

Источники уточняют, что речь может идти о средствах, оставшихся от предыдущей администрации: около 3,85 миллиарда долларов, выделенных в рамках механизма Presidential Drawdown Authority (PDA).

Эта программа позволяет главе государства оперативно направлять вооружение союзным странам без необходимости одобрения Конгресса при возникновении чрезвычайных обстоятельств.

Телеканал не уточняет, из какого именно источника может быть профинансирована новая помощь, однако не исключает, что Трамп воспользуется уже имеющимися средствами. Такой шаг, как предполагают источники, может быть воспринят как послание Москве. Кроме того, упоминается, что в теории глава Белого дома располагает возможностью направить Украине до 5 миллиардов долларов, замороженных в США российских активов, однако подобная мера пока ни разу не применялась — ни нынешним президентом, ни его предшественниками.

Ранее полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис высказал мнение, что поставки оружия Украине, которого не хватает самим Соединённым Штатам, являются стратегическим самоубийством".

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