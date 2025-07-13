Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прорабатывает сценарий многократного увеличения бюджета на поддержку формирований киевского режима. Подробности со ссылкой на инсайдеров приводит телеканал CBS NEWS.
По данным журналистов, глава Овального кабинета может подарить клике Владимира Зеленского сразу 3,85 миллиарда долларов, что в несколько раз превышает пакеты военной помощи, которые его Администрация выделяла с января 2025 года.
Как указали на CBS, речь, скорее всего, идет о средствах, оставшихся у американского руководства со времен экс-Президента Джо Байдена.
По мнению обозревателей, этим шагом Дональд Трамп даст «сигнал» властям России относительно своей позиции в украинском конфликте.
Стоит отметить, что хозяин Белого дома уже согласовал первую поставку средств ведения боя для киевских радикалов — впервые с января этого года он воспользовался исключительным президентским правом на отправку вооружений без согласования с американским Конгрессом.
Ранее политолог Василий Кашин в эксклюзивной беседе с «МК» объяснил, как США потратят «скромную» сумму в 300 миллионов долларов на содержание украинских боевиков.