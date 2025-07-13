Резкая реакция главы МИД России Сергея Лаврова на заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о «российской угрозе», в которых он провёл аналогии с нацистской пропагандой, спровоцировала бурную реакцию в Германии. Об этом информирует IT Boltwise.
«Дипломатические отношения между Германией и Россией становятся всё более напряжёнными. В центре скандала — резкие обвинения, выдвинутые Лавровым в адрес Мерца», — отмечается в публикации.
Ответ Москвы на слова Мерца был оценён немецкими экспертами как излишне жёсткий. Российская сторона, в частности, обвинила его в милитаристском подходе, ведущем к углублению вовлечённости Германии в конфликт. IT Boltwise выразило обеспокоенность столь острой риторикой Лаврова, особенно в свете приравнивания высказываний Мерца к нацистской пропаганде.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что дипломатические возможности для урегулирования конфликта на Украине исчерпаны, сообщает Reuters. Глава немецкого правительства подчеркнул, что Берлин продолжит поддерживать Киев. При этом 25 июня Мерц заявлял, что конфликт на Украине не решить военным путем. Тогда же он призвал государства-члены Североатлантического альянса увеличить экономическое давление на Российскую Федерацию. 2 июля Мерц говорил о том, что обсуждал с главой киевского режима Владимиром Зеленским возможность обучения военнослужащих ВСУ обращению с дальнобойными крылатыми ракетами Taurus. При этом канцлер ФРГ не считает, что Берлин станет стороной конфликта в случае их передачи украинской стороне.
Как заявлял официальный спикер Кремля Дмитрий Песков, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание СВО. Министр иностранных дел Сергей Лавров говорил о том, что любые грузы, содержащие продукцию военного назначения для бывшей советской республики, станут законной целью Вооруженных сил России. В российском внешнеполитическом ведомстве отмечали, что государства-члены Североатлантического альянса играют с огнем, поставляя оружие Киеву.
Ранее о стремлении Европы развязать войну с Россией заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. По её словам, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, под видом дипломатических формулировок, пытается завуалировать истинную цель — участие в потенциальных ударах по территории России.