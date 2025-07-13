После слов Лаврова о Мерце в Германии разгорелся скандал

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что дипломатические возможности для урегулирования конфликта на Украине исчерпаны, сообщает Reuters. Глава немецкого правительства подчеркнул, что Берлин продолжит поддерживать Киев. При этом 25 июня Мерц заявлял, что конфликт на Украине не решить военным путем. Тогда же он призвал государства-члены Североатлантического альянса увеличить экономическое давление на Российскую Федерацию. 2 июля Мерц говорил о том, что обсуждал с главой киевского режима Владимиром Зеленским возможность обучения военнослужащих ВСУ обращению с дальнобойными крылатыми ракетами Taurus. При этом канцлер ФРГ не считает, что Берлин станет стороной конфликта в случае их передачи украинской стороне.