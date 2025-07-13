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Евродепутат Ланге призвал ЕС к контрмерам против США из-за пошлин

Глава комитета Европарламента по международной торговле Бернд Ланге призвал Евросоюз к «немедленному» введению ответных мер против США в связи с решением американского лидера Дональда Трампа о введении пошлин. Об этом сообщает агентство «Рейтер».

Источник: Life.ru

Ланге подчеркнул, что первый список ответных мер должен быть введён в действие в понедельник, как и планировалось, а второй — безотлагательно. По его мнению, решение американских властей является «пощёчиной переговорам».

«Мы на некоторое время отложили первый этап наших ответных мер, но я твёрдо убеждён, что теперь они должны быть немедленно введены. Первый список ответных мер должен быть введён в действие в понедельник, как и планировалось, а второй должен также последовать безотлагательно», — заявил он.

Напомним, США планируют с 1 августа обложить товары из Евросоюза дополнительными 30-процентными пошлинами. В ответ на это глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности ЕС ввести ответные меры в случае провала торговых переговоров. Она подчеркнула, что Еврокомиссия рассчитывает на диалог с Вашингтоном и достижение компромисса до вступления новых тарифов в силу.

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