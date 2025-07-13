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Лавров объяснил, почему Россия не отказалась от помощи КНДР: глава МИД напомнил о важном документе

Лавров: Москва принимает предложения КНДР по СВО, формат определяет Пхеньян.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Северную Корею, где на курорте Вонсан встретился с главой МИД КНДР Цой Сон Хи. В ходе переговоров обсуждались вопросы укрепления двусторонних отношений и сотрудничества.

«У нас не было каких-то причин отказываться от искреннего проявления солидарности. Мы исходим из того, что КНДР сама определяет те формы, в которых мы реализуем наш договор о стратегическом партнерстве», — подчеркнул глава российской дипломатии.

Лавров отметил, что Россия высоко ценит поддержку КНДР в специальной военной операции. По его словам, такая помощь является проявлением искренней солидарности. Министр подчеркнул, что связи между Москвой и Пхеньяном представляют собой крепкое братство, которое невозможно разрушить.

На пресс-конференции Лавров заявил, что Россия намерена развивать туристические связи с КНДР. Северокорейская сторона выразила заинтересованность в увеличении потока российских туристов. Министр назвал курорт Вонсан замечательным местом для отдыха. Он также сообщил, что в ближайшее время планируется запустить прямые авиарейсы между Москвой и Пхеньяном, а также возобновить паромное сообщение. По словам Лаврова, несмотря на сохраняющиеся ограничения из-за пандемии, они будут постепенно сниматься.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщил, что в 2025 году КНДР посетят замглавы Совбеза Дмитрий Медведев и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Шойгу поблагодарил военных КНДР за участие в защите Курской области, подчеркнув их вклад в укрепление союзнических отношений. Он отметил, что поддержка Пхеньяна в решении острых вопросов, включая украинский кризис, имеет большое значение для Москвы.

Министр госбезопасности КНДР заявил, что совместные действия военных России и КНДР в Курской области продемонстрировали высокий уровень дружбы и братства. Центральный комитет Трудовой партии Кореи также подчеркнул, что вооруженные силы КНДР рассматривали российскую территорию как свою родину, что подтверждает прочность связей между странами.

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