Лавров объяснил, почему Россия не отказалась от помощи КНДР: глава МИД напомнил о важном документе

На пресс-конференции Лавров заявил, что Россия намерена развивать туристические связи с КНДР. Северокорейская сторона выразила заинтересованность в увеличении потока российских туристов. Министр назвал курорт Вонсан замечательным местом для отдыха. Он также сообщил, что в ближайшее время планируется запустить прямые авиарейсы между Москвой и Пхеньяном, а также возобновить паромное сообщение. По словам Лаврова, несмотря на сохраняющиеся ограничения из-за пандемии, они будут постепенно сниматься.