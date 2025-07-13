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Ким Чен Ын заявил о безусловной поддержке РФ в решении конфликта на Украине

Ким Чен Ын сделал этот комментарий во время своей встречи с Лавровым.

Источник: Аргументы и факты

Северокорейский лидер Ким Чен Ын выразил полную солидарность с позицией Москвы в отношении конфликта на Украине.

Об этом стало известно из сообщения Центрального телеграфного агентства Кореи.

По данным источника, соответствующее заявление прозвучало в ходе встречи Ким Чен Ына с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, состоявшейся 12 июля.

Ранее Лавров сообщил, что Россия и КНДР борются против превращения Евразии в вотчину НАТО, зло должно отступить.

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