Северокорейский лидер Ким Чен Ын выразил полную солидарность с позицией Москвы в отношении конфликта на Украине.
Об этом стало известно из сообщения Центрального телеграфного агентства Кореи.
По данным источника, соответствующее заявление прозвучало в ходе встречи Ким Чен Ына с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, состоявшейся 12 июля.
Узнать больше по теме
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.Читать дальше