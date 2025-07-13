Трамп назвал «список Эпштейна» творением демократов

По словам американского лидера, Демократическая партия США и ранее обманывала общественность по другим вопросам.
«Зачем придавать огласке документы, написанные Обамой, продажной Хиллари», — написал глава Белого дома по этому поводу в своей соцсети Truth Social.
Журналист Такер Карлсон ранее выразил мнение, что американские власти не хотят обнародовать всю правду по делу финансиста Джеффри Эпштейна и «затыкают рот» желающим её узнать.
В Semafor также писали, что замдиректора ФБР Дэн Бонджино может подать в отставку из-за дела Эпштейна.
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