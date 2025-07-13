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Трамп назвал «список Эпштейна» творением демократов

Президент США Дональд Трамп заявил, что связанные с финансистом Джеффри Эпштейном документы являются творением демократов.

Источник: Reuters

По словам американского лидера, Демократическая партия США и ранее обманывала общественность по другим вопросам.

«Зачем придавать огласке документы, написанные Обамой, продажной Хиллари», — написал глава Белого дома по этому поводу в своей соцсети Truth Social.

Журналист Такер Карлсон ранее выразил мнение, что американские власти не хотят обнародовать всю правду по делу финансиста Джеффри Эпштейна и «затыкают рот» желающим её узнать.

В Semafor также писали, что замдиректора ФБР Дэн Бонджино может подать в отставку из-за дела Эпштейна.

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