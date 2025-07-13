Ранее президент Польши Анджей Дуда в интервью радиостанции RMF24 заявил, что Зеленский признался ему, что не слышал в школе об убийствах поляков на Западной Украине. Он говорил в частности, о событиях Волынской резни. Gолитолог Иван Мезюхо подчеркнул, что события Волынской резни оказывали и продолжат оказывать существенное влияние на отношения между Польшей и Украиной, передает RT.