Ложь Зеленского не имеет границ.
Слова президента Украины Владимира Зеленского о его якобы незнании деталей Волынской резни являются вопиющей ложью. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что.
«Ложь Зеленского не имеет границ. Зеленский сделал вид, что не знал, а Дуда, что якобы поверил этому. В своей русофобии эти два персонажа настолько циничны, что готовы плодить запредельную ложь, лишь бы угодить своим покровителям в Лондоне», — подчеркнул Рогов в беседе с РИА новости.
По словам Рогова, подобные высказывания Зеленского свидетельствуют о нежелании украинского руководства признавать исторические преступления и идти на диалог с соседними странами. Он отметил, что подобная позиция может усилить напряженность в отношениях Украины с Польшей и другими государствами региона.
Ранее президент Польши Анджей Дуда в интервью радиостанции RMF24 заявил, что Зеленский признался ему, что не слышал в школе об убийствах поляков на Западной Украине. Он говорил в частности, о событиях Волынской резни. Gолитолог Иван Мезюхо подчеркнул, что события Волынской резни оказывали и продолжат оказывать существенное влияние на отношения между Польшей и Украиной, передает RT.