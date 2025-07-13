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Ким Чен Ын заявил о безусловной поддержке РФ в разрешении конфликта на Украине

Лидер КНДР подчеркнул, что Пхеньян и дальше будет поддерживать все решения Москвы.

Источник: Комсомольская правда

Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в городе Вонсан 12 июля подтвердил безусловную поддержку действий Москвы по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын заявил, что КНДР будет и дальше поддерживать все шаги руководства России, направленные на окончательное решение украинского вопроса. Он подчеркнул, что эта позиция соответствует духу межгосударственного договора между КНДР и Россией.

Кроме того, лидер КНДР выразил уверенность в том, что под руководством президента России Владимира Путина российская армия и народ добьются успеха в защите интересов и достоинства страны. Он пожелал России процветания и побед.

Во время встречи Ким Чен Ын передал дружественное послание Владимиру Путину. Лидер КНДР выразил глубокую благодарность и попросил Сергея Лаврова передать теплый привет российскому президенту, сообщило ЦТАК.

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