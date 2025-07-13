Трамп заявил, что генпрокурор проверит выборы 2020 года на факт мошенничества

Генпрокурор Соединенных Штатов Америки Пэм Бонди изучает, не было ли мошенничества на президентских выборах 2020 года. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп, не признавший итоги голосования.
«Выборы 2020 года были мошенническими и украденными, они пытались сделать то же самое в 2024 году. Это Бонди изучает в качестве генпрокурора», — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Напомним, Трамп в ноябре 2020 года не признал итоги президентских выборах, победу на которых одержал Джо Байден.
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