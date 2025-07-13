Трамп: «список Эпштейна» — творение демократов

Напомним, в 2019 году Эпштейну были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации (до 40 лет лишения свободы) и сговоре с целью вовлечения в торговлю (до 5 лет тюрьмы). По данным обвинения, в период с 2002 по 2005 год он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде, платил им наличными и поручал вербовать новых жертв, некоторым из которых не было 14 лет.