Трамп: «список Эпштейна» — творение демократов

Президент США Дональд Трамп заявил, что демократы сфабриковали документы, связанные с финансистом Джеффри Эпштейном, подобно тому, как ранее вводили общественность в заблуждение по другим вопросам.
«Годами Эпштейн, снова и снова. Зачем придавать огласке документы, написанные (бывшим президентом США Бараком — ред.) Обамой, продажной Хиллари (бывшим госсекретарем Хиллари Клинтон — ред.)», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
По утверждению Трампа, демократы создали досье Эпштейна совместно с бывшими руководителями ЦРУ и ФБР, а также «неудачниками и преступниками» из администрации Джо Байдена, «которые обманули мир» опровергнутой теорией о «российском следе», информацией о ноутбуке Хантера Байдена и другими историями. «Они создали досье Эпштейна, как создали подделку о Хиллари Клинтон и досье Кристофера Стила, которую использовали против меня. И теперь мои так называемые “друзья” играют им на руку», — добавил Трамп.
Трамп также заявил, что «радикальные леваки-лунатики» непременно опубликовали бы документы, если бы в них содержалась информация, способная навредить республиканцу.
Ранее американские СМИ сообщали, что директор ФБР Кристофер Рэй якобы требовал отставки главы Минюста и генпрокурора Уильяма Барра на фоне их разногласий по делу Эпштейна, обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, при этом Рэй якобы не исключал собственной отставки.
ФБР и Минюст США ранее выпустили совместное заявление, в котором утверждалось, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не располагал списком клиентов. Однако в феврале в интервью Fox News Барр, отвечая на вопрос о списке, заявил, что документы лежат у него на столе и ждут изучения. Позже Барр уточнил, что имел в виду не список клиентов, а материалы дела.
Напомним, в 2019 году Эпштейну были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации (до 40 лет лишения свободы) и сговоре с целью вовлечения в торговлю (до 5 лет тюрьмы). По данным обвинения, в период с 2002 по 2005 год он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде, платил им наличными и поручал вербовать новых жертв, некоторым из которых не было 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена постановил содержать Эпштейна под стражей без права на залог. В конце июля того же года его нашли в тюремной камере «в полубессознательном состоянии»; позднее было установлено, что он покончил жизнь самоубийством.