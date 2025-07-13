Отправленный за провизией рядовой ВС РФ успел по пути спасти раненых сослуживцев

В Министерстве обороны России рассказали о подвиге рядового Виталия Нестерова, который во время доставки провизии своему подразделению сошел с заданной дороги, чтобы спасти раненых сослуживцев из другой группы. Подробности сообщает ТАСС.
«…На одном из участков пути вблизи Виталия разорвался минометный снаряд, ранив его осколками в левое предплечье. Несмотря на ранение, он смог самостоятельно оказать себе помощь и доставить припасы на позицию своего подразделения», — привели в ТАСС сообщение Минобороны.
Как пояснили в ведомстве, во время выполнения миссии по обеспечению собственного подразделения продовольствием боец обратил внимание на завалы, из-под которых звали на помощь другие солдаты Вооруженных сил РФ.
Тогда рядовой Виталий Нестеров сошел с маршрута и отправился помогать бойцам, запертым в обрушившемся здании. Добравшись до сослуживцев, он оказал раненым экстренную доврачебную помощь, после чего связался с эвакуационной командой.
Стоит отметить, что российские солдаты ежедневно совершают подвиги в зоне специальной военной операции, о которых часто становится известно широкой общественности. Ранее в Минобороны рассказали о героизме командира медицинского взвода, который за одну миссию смог вынести с поля боя сразу 24 раненых сослуживцев.