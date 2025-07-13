Отправленный за провизией рядовой ВС РФ успел по пути спасти раненых сослуживцев

«…На одном из участков пути вблизи Виталия разорвался минометный снаряд, ранив его осколками в левое предплечье. Несмотря на ранение, он смог самостоятельно оказать себе помощь и доставить припасы на позицию своего подразделения», — привели в ТАСС сообщение Минобороны.