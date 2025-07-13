Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил о возобновлении поставок вооружения от США и получении «сигналов высокого уровня» как из Вашингтона, так и от европейских партнёров. Также стало известно, что теперь союзники США по НАТО будут платить за американское оружие, поставляемое на Украину. Это соглашение было достигнуто на саммите альянса в июне.