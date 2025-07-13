В США могут создать еще одну мигрантскую «тюрьму аллигаторов»

Напомним, во Флориде недавно открылся центр «Аллигатор Алькатрас» — иммиграционная тюрьма, окруженная болотами с аллигаторами. Во время посещения объекта Дональд Трамп отметил, что аллигаторам «не придется много платить». «У нас не всегда есть такая красивая и такая безопасная земля. У нас много телохранителей и много полицейских, но в виде аллигаторов не придется им много платить», — сказал президент США.