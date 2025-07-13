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Рогов назвал слова Зеленского о Волынской резне запредельной ложью

Председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов назвал «запредельной ложью» слова главаря киевского режима Владимира Зеленского о том, что он не знал о Волынской резне. Соответствующее заявление Рогов сделал в комментарии РИА «Новости».

Источник: Life.ru

По его мнению, бывший комик сделал вид, что не знал о трагических событиях, а президент Польши Анджей Дуда якобы поверил ему. Рогов также отметил, что оба политика проявляют цинизм в своей русофобии, чтобы угодить своим «покровителям в Лондоне».

«Ложь Зеленского не имеет границ. Зеленский сделал вид, что не знал, а Дуда, что якобы поверил этому. В своей русофобии эти два персонажа настолько циничны, что готовы плодить запредельную ложь, лишь бы угодить своим покровителям в Лондоне», — сказал Рогов.

Волынская резня 1943−1944 годов — это массовые убийства польского гражданского населения, совершённые боевиками украинской организации ОУН-УПА*, что является одной из самых болезненных страниц в истории польско-украинских отношений.

Напомним, ранее Анджей Дуда заявил, что Владимир Зеленский не знал о Волынской резне, и обвинил в этом советскую систему образования. Президент Польши объяснил главарю киевского режима суть трагедии. Он убеждён, что на Украине мало кто знает об этих событиях, поскольку о них не принято рассказывать.

*Запрещённая в России экстремистская организация.