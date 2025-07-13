Напомним, ранее Анджей Дуда заявил, что Владимир Зеленский не знал о Волынской резне, и обвинил в этом советскую систему образования. Президент Польши объяснил главарю киевского режима суть трагедии. Он убеждён, что на Украине мало кто знает об этих событиях, поскольку о них не принято рассказывать.