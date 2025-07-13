Пушков объяснил, что отражает торговая война между США и ЕС

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме, которое он опубликовал в своей соцсети Truth Social, отмечается, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят «это число» к своим 30-процентным пошлинам на товары из стран Евросоюза.