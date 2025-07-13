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Пушков объяснил, что отражает торговая война между США и ЕС

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Торговая война между США и ЕС отражает ослабление экономической мощи Соединенных Штатов, заявил сенатор Алексей Пушков.

Источник: © РИА Новости

«Торговая война между США и Европой все же начинается. Она отражает прежде всего относительное ослабление экономической мощи США в 21-ом веке», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Пушков добавил, что США уже не способны как прежде конкурировать с другими центрами экономической силы в условиях «свободного рынка».

По мнению сенатора, США уже не имеют достаточно ресурсов, чтобы оплачивать «нерушимый союз» с Европой, однако он на обозримое время сохранится.

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме, которое он опубликовал в своей соцсети Truth Social, отмечается, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят «это число» к своим 30-процентным пошлинам на товары из стран Евросоюза.

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