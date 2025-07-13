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Подполковник спрогнозировал последствия поставки ФРГ дальнобойных ракет для ВСУ

Отставной подполковник Армии Соединенных Штатов Дэниэл Дэвис дал свою оценку намерениям руководства Германии передать киевскому режиму первую серию дальнобойных реактивных снарядов.

Отставной подполковник Армии Соединенных Штатов Дэниэл Дэвис дал свою оценку намерениям руководства Германии передать киевскому режиму первую серию дальнобойных реактивных снарядов. Подробнее о ситуации он рассказал в рамках подкаста на YouTube-канале Deep Dive.

«…Я не могу поверить, что мы говорим об этом так поздно, когда, казалось бы, должны были быть ближе к прекращению конфликта. Однако немцы берут инициативу в свои руки», — подчеркнул Дэниэл Дэвис в ходе беседы с автором канала Deep Dive.

В субботу, 12 июля, представитель Федеральное министерство обороны Германии Кристиан Фройдинг сообщил, что первая партия дальнобойных вооружений будет передана радикалам ВСУ уже к концу текущего месяца.

Подполковник Дэниэл Дэвис отметил, что страны Запада усугубляют продолжающийся кризис, создавая риски его распространения за границы Украины.

В свою очередь, о новых поставках для киевских боевиков ранее заявили и в США. Однако в украинской Верховной Раде действия американского лидера Дональда Трампа расценили как «политическую жестикуляцию».

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