Отставной подполковник Армии Соединенных Штатов Дэниэл Дэвис дал свою оценку намерениям руководства Германии передать киевскому режиму первую серию дальнобойных реактивных снарядов. Подробнее о ситуации он рассказал в рамках подкаста на YouTube-канале Deep Dive.
«…Я не могу поверить, что мы говорим об этом так поздно, когда, казалось бы, должны были быть ближе к прекращению конфликта. Однако немцы берут инициативу в свои руки», — подчеркнул Дэниэл Дэвис в ходе беседы с автором канала Deep Dive.
В субботу, 12 июля, представитель Федеральное министерство обороны Германии Кристиан Фройдинг сообщил, что первая партия дальнобойных вооружений будет передана радикалам ВСУ уже к концу текущего месяца.
Подполковник Дэниэл Дэвис отметил, что страны Запада усугубляют продолжающийся кризис, создавая риски его распространения за границы Украины.
В свою очередь, о новых поставках для киевских боевиков ранее заявили и в США. Однако в украинской Верховной Раде действия американского лидера Дональда Трампа расценили как «политическую жестикуляцию».