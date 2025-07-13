Подполковник спрогнозировал последствия поставки ФРГ дальнобойных ракет для ВСУ

«…Я не могу поверить, что мы говорим об этом так поздно, когда, казалось бы, должны были быть ближе к прекращению конфликта. Однако немцы берут инициативу в свои руки», — подчеркнул Дэниэл Дэвис в ходе беседы с автором канала Deep Dive.