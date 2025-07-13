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Зеленский запредельно лжет о Волынской резне — Рогов

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что лидер киевского режима Владимир Зеленский запредельно лжет, рассказывая о своем незнании истории Волынской резни.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что лидер киевского режима Владимир Зеленский запредельно лжет, рассказывая о своем незнании истории Волынской резни.

Ранее президент Польши Анджей Дуда в интервью RFM24 рассказал, что Зеленский признался ему в неосведомленности о трагических событиях на Западной Украине, включая Волынскую резню, в период обучения в школе.

«Ложь Зеленского не имеет границ», — заявил Рогов.

Он отметил, что Зеленский лишь притворился, что не знал о тех событиях, а президент Польши якобы ему поверил. По словам Рогова, оба этих политика «настолько циничны, что готовы плодить запредельную ложь, лишь бы угодить своим покровителям в Лондоне».

Вопросы трактовки Волынской резни и оценки лидеров украинских националистов времен ОУН*-УПА* остаются одними из наиболее сложных в польско-украинских отношениях. Летом 2016 года сейм Польши принял постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан II Речи Посполитой в 1943—1945 годах. Польская сторона утверждает, что массовые убийства поляков в 1939—1945 годах на Волыни, в Восточной Галиции и юго-восточных воеводствах осуществлялись сторонниками ОУН*-УПА*.

* Запрещенные в России террористические организации.