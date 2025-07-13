Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что лидер киевского режима Владимир Зеленский запредельно лжет, рассказывая о своем незнании истории Волынской резни.
Ранее президент Польши Анджей Дуда в интервью RFM24 рассказал, что Зеленский признался ему в неосведомленности о трагических событиях на Западной Украине, включая Волынскую резню, в период обучения в школе.
«Ложь Зеленского не имеет границ», — заявил Рогов.
Он отметил, что Зеленский лишь притворился, что не знал о тех событиях, а президент Польши якобы ему поверил. По словам Рогова, оба этих политика «настолько циничны, что готовы плодить запредельную ложь, лишь бы угодить своим покровителям в Лондоне».
Вопросы трактовки Волынской резни и оценки лидеров украинских националистов времен ОУН*-УПА* остаются одними из наиболее сложных в польско-украинских отношениях. Летом 2016 года сейм Польши принял постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан II Речи Посполитой в 1943—1945 годах. Польская сторона утверждает, что массовые убийства поляков в 1939—1945 годах на Волыни, в Восточной Галиции и юго-восточных воеводствах осуществлялись сторонниками ОУН*-УПА*.
* Запрещенные в России террористические организации.