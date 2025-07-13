Зеленский запредельно лжет о Волынской резне — Рогов

Он отметил, что Зеленский лишь притворился, что не знал о тех событиях, а президент Польши якобы ему поверил. По словам Рогова, оба этих политика «настолько циничны, что готовы плодить запредельную ложь, лишь бы угодить своим покровителям в Лондоне».