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ЕС ускорит подготовку ответных мер на пошлины Трампа

Макрон отметил, что Франция выражает несогласие из-за решения Трампа о введении пошлин против ЕС.

Источник: Аргументы и факты

Евросоюз ускорит подготовку ответных мер на ввозные пошлины, которые анонсировал американский лидер Дональд Трамп, заявил французский президент Эммануэль Макрон.

«Вместе с председателем Европейской комиссии (Урсулой фон дер Ляйен — прим. ред.) Франция выражает решительное несогласие в связи с объявлением о введении 30-процентных пошлин на экспорт ЕС в США с 1 августа», — написал он на своей странице в социальной сети X*.

Макрон уточнил, что, несмотря на то, что переговоры между Брюсселем и Вашингтоном были основаны на серьёзном предложении, выдвинутом ЕС, диалог не привёл к договоренностям.

Напомним, 12 июля Трамп предупредил, что с 1 августа США введут пошлины в размере 30% на товары из ЕС и Мексики. Американский лидер продемонстрировал письмо, в котором изложил позицию Вашингтона.

В документе, адресованном главе Еврокомиссии, говорилось, что если ЕС попробует повысить свои тарифы на товары США, то Соединённые Штаты повысят свои пошлины на их величину.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

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