ЕС ускорит подготовку ответных мер на пошлины Трампа

«Вместе с председателем Европейской комиссии (Урсулой фон дер Ляйен — прим. ред.) Франция выражает решительное несогласие в связи с объявлением о введении 30-процентных пошлин на экспорт ЕС в США с 1 августа», — написал он на своей странице в социальной сети X*.