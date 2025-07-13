Ким Чен Ын заявил о безусловной поддержке России в ситуации на Украине

«Товарищ Ким Чен Ын ещё раз выразил готовность КНДР и впредь безусловно поддерживать все меры руководства России по исключительно коренному решению ситуации на Украине в соответствии с духом межгосударственного договора КНДР и РФ», — передаёт ЦТАК.
Ким Чен Ын также выразил уверенность в успехе России под руководством российского лидера Владимира Путина.
Ранее Сергей Лавров совершил визит в Северную Корею, где провёл встречу с Ким Чен Ыном. Переговоры стали важной частью рабочего визита министра иностранных дел России в КНДР. Вскоре Лавров отправится в Китай, чтобы принять участие во встрече глав МИД стран ШОС.