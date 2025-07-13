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Ким Чен Ын заявил о безусловной поддержке России в ситуации на Украине

Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын выразил готовность оказывать поддержку действиям России, направленным на урегулирование ситуации на Украине. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) после встречи Кима с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, прошедшей в Вонсане.

Источник: Life.ru

«Товарищ Ким Чен Ын ещё раз выразил готовность КНДР и впредь безусловно поддерживать все меры руководства России по исключительно коренному решению ситуации на Украине в соответствии с духом межгосударственного договора КНДР и РФ», — передаёт ЦТАК.

Ким Чен Ын также выразил уверенность в успехе России под руководством российского лидера Владимира Путина.

Ранее Сергей Лавров совершил визит в Северную Корею, где провёл встречу с Ким Чен Ыном. Переговоры стали важной частью рабочего визита министра иностранных дел России в КНДР. Вскоре Лавров отправится в Китай, чтобы принять участие во встрече глав МИД стран ШОС.

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