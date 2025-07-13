Стало известно о закреплении ВС РФ в Зеленой Долине

Российские военные серьезно закрепились в населенном пункте Зеленая Долина на севере Донецкой Народной Республики. Об этом передает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.
Данный населенный пункт был освобожден армией России 11 июля. Теперь российские бойцы создали там плацдарм для дальнейшего продвижения.
«Наши войска получили большой стратегический успех, поскольку данный населенный пункт находится на возвышенности и, естественно, украинские боевики лишились серьезных оперативно-тактических возможностей», — заявил военный эксперт.
Он добавил, что украинские солдаты предпринимают попытки атаковать, так как хотят вернуть утраченные позиции.
Ранее сообщалось, что в Сумской области штаб батальона ВСУ дезертировал полным составом.