Макрон заявил, что Евросоюз ускорит разработку ответных мер на пошлины США

Макрон указал, что инициатива Евросоюза на переговорах с американской стороной была серьёзной, однако она не принесла результата. Введённые Соединёнными Штатами ограничения в виде 30-процентных пошлин должны вступить в силу 1 августа и коснуться всего европейского экспорта.