Макрон заявил, что Евросоюз ускорит разработку ответных мер на пошлины США

«В частности, это подразумевает ускорение подготовки надёжных контрмер, мобилизацию всех имеющихся в её распоряжении инструментов, включая меры по принуждению, если к 1 августа соглашение не будет достигнуто», — написал он.
Макрон указал, что инициатива Евросоюза на переговорах с американской стороной была серьёзной, однако она не принесла результата. Введённые Соединёнными Штатами ограничения в виде 30-процентных пошлин должны вступить в силу 1 августа и коснуться всего европейского экспорта.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении дополнительных пошлин в размере 30% с 1 августа 2025 года на товары из ЕС и Мексики. Он также предупредил, что в случае ответных мер, Белый дом удвоит меры.