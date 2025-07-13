Макрон: Европа ускорит подготовку ответа на новые пошлины США в размере 30%

О введении повышенных пошлин на импорт из 185 стран Дональд Трамп впервые объявил в апреле 2025 года. Тогда он заявил о намерении установить базовую ставку в размере 10% для всех стран и индивидуальные ставки для отдельных партнеров. Однако реализация этих мер была отложена на 90 дней с целью дать время для проведения переговоров и заключения новых торговых соглашений.