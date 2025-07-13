Владимир Рогов, возглавляющий комиссию Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и входящий в координационный совет по интеграции новых регионов, в беседе с РИА Новости резко раскритиковал заявление Владимира Зеленского о его якобы незнании событий Волынской резни.
По мнению Рогова, подобные слова нельзя расценивать иначе как откровенное и предельно циничное искажение исторической правды.
Он отметил, что в данном случае и Зеленский, и польский лидер Анджей Дуда, выразивший готовность поверить в незнание украинского президента, действуют в рамках общей русофобской риторики, ориентированной на внешнеполитических союзников.
Ранее в МИД РФ прокомментировали высказывания Зеленского о Волынской резне, отметив, что Владимир Зеленский или лжет о незнании истории Волынской резни, или является обыкновенной «бестолочью».