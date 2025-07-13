Рогов: слова Зеленского о Волынской резне являются запредельной ложью

Владимир Рогов, возглавляющий комиссию Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и входящий в координационный совет по интеграции новых регионов, в беседе с РИА Новости резко раскритиковал заявление Владимира Зеленского о его якобы незнании событий Волынской резни.