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ЦТАК: Ким Чен Ын на переговорах с Лавровым передал привет Путину

ЦТАК отметило, что встреча Ким Чен Ына и Лаврова в Вонсане прошла в тёплой атмосфере.

Источник: Аргументы и факты

Лидер КНДР Ким Чен Ын передал привет президенту России Владимиру Путину через главу МИД РФ Сергея Лаврова, с которым провёл встречу в северокорейском городе Вонсане, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что переговоры с российским министром прошли в «тёплой, полной товарищеского доверия атмосфере». Лавров передал лидеру КНДР приветственные слова от президента России.

«Товарищ Ким Чен Ын выразил глубокую признательность за это и попросил передать свой теплый привет уважаемому Владимиру Владимировичу Путину», — говорится в сообщении.

Напомним, Лавров 11 июля прибыл с визитом в Вонсан, где ранее открылся новый курорт КНДР. Он встретился с министром иностранных дел республики Цой Сон Хи. Эти переговоры проходили в рамках второго раунда стратегического диалога на уровне глав МИД РФ и КНДР.

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