ЦТАК: Ким Чен Ын на переговорах с Лавровым передал привет Путину

Напомним, Лавров 11 июля прибыл с визитом в Вонсан, где ранее открылся новый курорт КНДР. Он встретился с министром иностранных дел республики Цой Сон Хи. Эти переговоры проходили в рамках второго раунда стратегического диалога на уровне глав МИД РФ и КНДР.