ЦТАК: Ким Чен Ын на переговорах с Лавровым передал привет Путину

Лидер КНДР Ким Чен Ын передал привет президенту России Владимиру Путину через главу МИД РФ Сергея Лаврова, с которым провёл встречу в северокорейском городе Вонсане, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Отмечается, что переговоры с российским министром прошли в «тёплой, полной товарищеского доверия атмосфере». Лавров передал лидеру КНДР приветственные слова от президента России.
«Товарищ Ким Чен Ын выразил глубокую признательность за это и попросил передать свой теплый привет уважаемому Владимиру Владимировичу Путину», — говорится в сообщении.
Напомним, Лавров 11 июля прибыл с визитом в Вонсан, где ранее открылся новый курорт КНДР. Он встретился с министром иностранных дел республики Цой Сон Хи. Эти переговоры проходили в рамках второго раунда стратегического диалога на уровне глав МИД РФ и КНДР.