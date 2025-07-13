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Пещера Шульган-Таш в Башкирии вошла в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Пещера Шульган-Таш, расположенная в Бурзянском районе Башкортостана, официально признана объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Решение было принято в ходе 47-й сессии Комитета ЮНЕСКО, проходящей в Париже. Об этом сообщает МИД РФ.

Уникальность пещеры заключается в обнаруженных наскальных рисунках, созданных древними людьми. Это крупнейшая многоэтажная карстовая пещера Южного Урала, протяжённость исследованных ходов которой превышает 3 км. В пещере сохранилось более 200 наскальных изображений, относящихся к эпохе позднего палеолита.

В целях сохранения и популяризации культурного наследия, в 2022 году в двух километрах от входа в пещеру был открыт историко-музейный комплекс «Шульган-Таш». На площади в 4 тыс. квадратных метров размещена экспозиция, рассказывающая об истории изучения пещеры археологами, палеонтологами и спелеологами.

Археологический памятник в Башкирии является 34-м объектом Всемирного наследия, расположенным на территории России.

Ранее в Китае психически больной мужчина изувечил легендарные древние реликвии. Инцидент произошёл в музее Терракотовой армии, которая входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 30-летний гражданин по фамилии Сунь во время экскурсии внезапно перелез через ограду и прыгнул в археологическую зону, повредив две фигуры древних солдат в доспехах.