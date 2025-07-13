Пещера Шульган-Таш в Башкирии вошла в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Уникальность пещеры заключается в обнаруженных наскальных рисунках, созданных древними людьми. Это крупнейшая многоэтажная карстовая пещера Южного Урала, протяжённость исследованных ходов которой превышает 3 км. В пещере сохранилось более 200 наскальных изображений, относящихся к эпохе позднего палеолита.
В целях сохранения и популяризации культурного наследия, в 2022 году в двух километрах от входа в пещеру был открыт историко-музейный комплекс «Шульган-Таш». На площади в 4 тыс. квадратных метров размещена экспозиция, рассказывающая об истории изучения пещеры археологами, палеонтологами и спелеологами.
Археологический памятник в Башкирии является 34-м объектом Всемирного наследия, расположенным на территории России.
Ранее в Китае психически больной мужчина изувечил легендарные древние реликвии. Инцидент произошёл в музее Терракотовой армии, которая входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 30-летний гражданин по фамилии Сунь во время экскурсии внезапно перелез через ограду и прыгнул в археологическую зону, повредив две фигуры древних солдат в доспехах.