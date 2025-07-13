Пещера Шульган-Таш в Башкирии вошла в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

В целях сохранения и популяризации культурного наследия, в 2022 году в двух километрах от входа в пещеру был открыт историко-музейный комплекс «Шульган-Таш». На площади в 4 тыс. квадратных метров размещена экспозиция, рассказывающая об истории изучения пещеры археологами, палеонтологами и спелеологами.