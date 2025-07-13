СМИ раскрыли, как Макрон унизил Стармера

Ранее экс-премьер Борис Джонсон назвал Макрона «главным бенефициаром и злым гением» миграционного кризиса, обвинив его в вербовке и направлении потоков нелегалов через Ла-Манш для принуждения британцев к возвращению в ЕС. По словам Джонсона, прибывающие мигранты — это «ударные отряды», завербованные Макроном в его «непрекращающемся джихаде против Brexit».