СМИ раскрыли, как Макрон унизил Стармера

Президент Франции Эммануэль Макрон во время недавнего визита серьезно унизил премьер-министра Британии Кира Стармера, утверждает британский таблоид Daily Express.
«Король Этельстан (популярный король Англии — прим.) никогда бы не позволил сыроеду-обезьяне диктовать условия. Но, конечно же, наша собственная послушная обезьяна, Кир Стармер, именно это и сделал», — цитирует издание.
По данным публикации, на встрече лидеров обсуждался миграционный кризис в Великобритании и ЕС. Daily Express утверждает, что Макрону удалось превратить Британию в перевалочный пункт для мигрантов, защищая страны ЕС.
Кульминацией унижения, по версии автора, стало заявление Макрона о передаче Британии гобелена из Байе, изображающего события, приведшие к завоеванию Англии Вильгельмом Нормандским. Гобелен из Байё длиной 70 метров детально изображает завоевание Англии Вильгельмом Нормандским в 1066 году, включая переправу через Ла-Манш и битву при Гастингсе.
«Мы просто стали еще немного униженнее как нация. Наш Brexit еще больше дискредитирован — кстати, именно в этом и заключался визит Макрона», — резюмирует издание.
Ранее экс-премьер Борис Джонсон назвал Макрона «главным бенефициаром и злым гением» миграционного кризиса, обвинив его в вербовке и направлении потоков нелегалов через Ла-Манш для принуждения британцев к возвращению в ЕС. По словам Джонсона, прибывающие мигранты — это «ударные отряды», завербованные Макроном в его «непрекращающемся джихаде против Brexit».
В начале июля МВД Британии сообщило о прибытии более 20 тысяч нелегалов через пролив с начала 2025 года, что стало рекордом за полугодие.
В мае лидер партии Reform UK Найджел Фараж призывал Стармера объявить ЧП в Ла-Манше. Стармер признал ситуацию серьезной, но избежал прямого ответа.
Нелегальные мигранты стремятся в Великобританию для получения статуса беженца и доступа к соцпособиям. В 2024 году прибыло 36,8 тыс. человек (+25% к 2023 г.), а рекордный показатель (45,7 тыс.) зафиксирован в 2022 году. Содержание просителей убежища обходится казне в миллионы фунтов ежедневно.
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