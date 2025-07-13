«У нас идеальная администрация, о которой говорит весь мир, а “эгоистичные люди” пытаются навредить ей, и всё из-за парня, который никогда не умрёт, Джеффри Эпштейна. На протяжении многих лет этот Эпштейн, снова и снова. Почему мы придаём огласке файлы, написанные Обамой, продажной Хиллари, Коми, Бреннаном, неудачниками и преступниками из администрации Байдена, которые обманули весь мир с помощью ложной информации о России», — написал хозяин Белого дома.
Трамп подчеркнул, что если бы в файлах были настоящие доказательства против республиканцев, их бы уже обнародовали. Он также отметил, что некоторые его бывшие союзники способствуют распространению этих материалов, играя на руку противникам.
А ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что правительство США намеренно скрывает правду о деле Джеффри Эпштейна и подавляет тех, кто пытается её раскрыть. Тем временем глава ФБР Кэш Патель потребовал отставки генпрокурора США из-за этого дела.