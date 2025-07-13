«Своя рубашка ближе к телу»: Пушков определил мотивы пошлин Трампа против ЕС

Алексей Пушков добавил, что второй причиной для повышения пошлины со стороны США является неспособность американского руководства продолжать «содержать» европейский регион за свой счет. Если во времена Холодной войны Соединенные Штаты еще обладали достаточным ресурсным потенциалом для поддержки членов Североатлантического альянса в Европе, то теперь эти вливания стали бременем для федерального бюджета.