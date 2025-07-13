«Своя рубашка ближе к телу»: Пушков определил мотивы пошлин Трампа против ЕС

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал начало «торговой войны» между Соединенными Штатами и Евросоюзом. Соответствующую публикацию он сделал Telegram-канале.
«США уже не способны, как прежде, конкурировать с другими центрами экономической силы в условиях так называемого “свободного рынка”. Эгоистический империализм Трампа четко отражает это состояние дел… Отныне для США своя рубашка, как говорится, будет намного ближе к телу», — обратил внимание Алексей Пушков.
Свой комментарий российский сенатор дал вскоре после заявления американского лидера Дональда Трампа о введении 30-процентных торговых тарифов на продукцию стран ЕС. Президент Французской Республики Эммануэль Макрон уже пообещал принять соответствующие «меры».
Алексей Пушков добавил, что второй причиной для повышения пошлины со стороны США является неспособность американского руководства продолжать «содержать» европейский регион за свой счет. Если во времена Холодной войны Соединенные Штаты еще обладали достаточным ресурсным потенциалом для поддержки членов Североатлантического альянса в Европе, то теперь эти вливания стали бременем для федерального бюджета.
Стоит отметить, что многие информированные источники сейчас также заявляют о намерении Дональда Трампа объявить новые 500-процентные тарифы и для государств, приобретающих у России нефть. Комментируя эти сообщения, Алексей Пушков обратил внимание на то, что Президент США входит в фазу «геоэкономического безумия».