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Трамп посчитал «список Эпштейна» творением демократов

Американский лидер обвинил демократов в мошенничестве.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп обвинил представителей Демократической партии в попытке манипулировать общественным мнением, связывая его имя с делом финансиста Джеффри Эпштейна.

Он охарактеризовал это как элемент политической игры и мошенничества со стороны оппонентов.

Трамп выразил недоумение по поводу того, почему внимание уделяется материалам, связанным с Эпштейном, в то время как остаются без должной огласки документы, имеющие отношение к бывшему президенту Бараку Обаме и экс-госсекретарю Хиллари Клинтон, чью репутацию он подверг резкой критике.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что власти США не хотят раскрывать правду по делу финансиста Джеффри Эпштейна о торговле детьми, поэтому «затыкают рот» тем, кто желает докопаться до истины.

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