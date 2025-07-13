Трамп посчитал «список Эпштейна» творением демократов

Трамп выразил недоумение по поводу того, почему внимание уделяется материалам, связанным с Эпштейном, в то время как остаются без должной огласки документы, имеющие отношение к бывшему президенту Бараку Обаме и экс-госсекретарю Хиллари Клинтон, чью репутацию он подверг резкой критике.