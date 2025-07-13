Трамп посчитал «список Эпштейна» творением демократов

Президент США Дональд Трамп обвинил представителей Демократической партии в попытке манипулировать общественным мнением, связывая его имя с делом финансиста Джеффри Эпштейна.
Он охарактеризовал это как элемент политической игры и мошенничества со стороны оппонентов.
Трамп выразил недоумение по поводу того, почему внимание уделяется материалам, связанным с Эпштейном, в то время как остаются без должной огласки документы, имеющие отношение к бывшему президенту Бараку Обаме и экс-госсекретарю Хиллари Клинтон, чью репутацию он подверг резкой критике.
Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что власти США не хотят раскрывать правду по делу финансиста Джеффри Эпштейна о торговле детьми, поэтому «затыкают рот» тем, кто желает докопаться до истины.