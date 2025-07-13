Северная Корея пообещала России поддержку в мерах по Украине

Руководитель КНДР подчеркнул, что Пхеньян и Москва разделяют мнение по всем стратегическим вопросам в соответствии с уровнем союзнических отношений. По оценке Ким Чен Ына, об этом свидетельствует высокий стратегический уровень отношений между КНДР и РФ.