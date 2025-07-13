Северная Корея пообещала России поддержку в мерах по Украине

Северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал безоговорочно поддерживать действия российских властей по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Соответствующее заявление Ким Чен Ын сделал в субботу, 12 июля, в ходе встречи в Пхеньяне с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
«Товарищ Ким Чен Ын еще раз выразил готовность КНДР и впредь безусловно поддерживать все меры руководства России по исключительно коренному решению ситуации на Украине», — передает ЦТАК.
Руководитель КНДР подчеркнул, что Пхеньян и Москва разделяют мнение по всем стратегическим вопросам в соответствии с уровнем союзнических отношений. По оценке Ким Чен Ына, об этом свидетельствует высокий стратегический уровень отношений между КНДР и РФ.
Ранее Лавров встретился со своей северокорейской коллегой Цой Сон Хи. В ходе переговоров глава МИД КНДР заявила, что ее страна во всем поддержит Россию.