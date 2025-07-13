Трамп сообщил о расследовании о якобы украденных выборах 2020 года в США

Генеральный прокурор США Пэм Бонди проводит расследование по делу о возможноммошенничестве на выборах американского президента в 2020 году, сообщил глава Белого дома Дональд Трамп, который не признаёт итоги этого голосования.
«Выборы 2020 года были мошенническими и украденными, они пытались сделать то же самое в 2024 году. Эти (действия — прим. ред.) она (Бонди — прим. ред.) изучает в качестве генпрокурора», — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.
Президент США также выразил недовольство в связи с нападками, осуществляемыми в адрес Бонди из-за дела экс-финансиста Джеффри Эпштейна. Глава Белого дома задался вопросом по поводу ситуации вокруг генпрокурора и проблем, с которыми сталкиваются другие его подчинённые.
Напомним, до 2024 года Трамп не раз призывал пересмотреть итоги предыдущих выборов, на которых победу приписали демократу Джо Байдену. При этом сам республиканец проходил обвиняемым по делу о возможных попытках повлиять на исход голосования в 2020 году.