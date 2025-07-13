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Трамп выразил недовольство нападками на генпрокурора Бонди из-за Эпштейна

По его словам, несмотря на успехи администрации, «некоторым недостаточно».

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп выступил с критикой в адрес тех, кто, по его мнению, оказывает давление на генерального прокурора Пэм Бонди в контексте дела финансиста Джеффри Эпштейна.

В публикации на платформе Truth Social он выразил обеспокоенность внутренними разногласиями и призвал своих сторонников к сплочённости.

Трамп подчеркнул, что считает свою администрацию эффективной и высоко оценённой на международной арене, однако, по его словам, отдельные личности, движимые эгоистичными мотивами, пытаются дестабилизировать её работу, используя образ Эпштейна. Он также обратил внимание на усиливающееся давление в отношении своей команды, включая Пэма Бонди, которую охарактеризовал как компетентного специалиста, добросовестно выполняющего свои обязанности.

Кроме того, он упомянул о попытках давления на Каша Пателя, связанного с ФБР, заявив, что эти действия направлены на подрыв эффективности правоохранительной системы. Трамп призвал дать возможность Бонди спокойно выполнять свои функции, отметив её высокий профессионализм.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил представителей Демократической партии в попытке манипулировать общественным мнением, связывая его имя с делом финансиста Джеффри Эпштейна.

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