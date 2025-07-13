Трамп выразил недовольство нападками на генпрокурора Бонди из-за Эпштейна

Трамп подчеркнул, что считает свою администрацию эффективной и высоко оценённой на международной арене, однако, по его словам, отдельные личности, движимые эгоистичными мотивами, пытаются дестабилизировать её работу, используя образ Эпштейна. Он также обратил внимание на усиливающееся давление в отношении своей команды, включая Пэма Бонди, которую охарактеризовал как компетентного специалиста, добросовестно выполняющего свои обязанности.