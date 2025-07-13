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FT: Пентагон давит на Австралию и Японию из-за Тайваня

Пентагон настаивает на том, чтобы власти Японии и Австралии четко определили свою роль в случае войны США и Китая за Тайвань, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Власти двух стран недоумевают из-за этих требований, сообщает издание.

Источник: Reuters

Заместитель Минобороны США Элбридж Колби в последние месяцы активно поднимал эту тему на встречах с представителями оборонных ведомств Японии и Австралии, пишет газета. Представитель США требует от союзников обязательств, а также обсуждает с ними увеличение оборонных расходов на фоне растущих опасений из-за угроз КНР Тайваню.

Один из источников FT сообщил, что представители Японии, Австралии и других союзников США «дружно подняли брови» после заявлений господина Колби. В японском Минобороны газете заявили, что «гипотетический вопрос о “чрезвычайной ситуации с Тайванем” сложно комментировать». Там добавили, что любые действия будут «основаны на конституции, международном праве и национальном законодательстве». Посольство Австралии в США отказалось давать комментарии.

После публикации материала господин Колби написал в соцсети X, что Пентагон реализует политику президента Дональда Трампа по «восстановлению сдерживания и достижению мира через силу». Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл заявил: «Мы не стремимся к войне. Мы стремимся обеспечить Соединенным Штатам и их союзникам военную мощь, необходимую для поддержки дипломатии и гарантии мира».

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