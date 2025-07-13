FT: Пентагон давит на Австралию и Японию из-за Тайваня

Один из источников FT сообщил, что представители Японии, Австралии и других союзников США «дружно подняли брови» после заявлений господина Колби. В японском Минобороны газете заявили, что «гипотетический вопрос о “чрезвычайной ситуации с Тайванем” сложно комментировать». Там добавили, что любые действия будут «основаны на конституции, международном праве и национальном законодательстве». Посольство Австралии в США отказалось давать комментарии.