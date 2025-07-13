Военный эксперт сообщил о сложной ситуации для ВСУ в харьковском Купянске

Российские военные наносят удары по украинским военным в Купянске (Харьковская область) с пяти направлений. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, такая возможность у ВС РФ появилась благодаря успеху в боях на двуречанском плацдарме близ Купянска. Удары наносятся с целью лишить ВСУ логистики.
«Мы на данный момент занимаемся как раз лишением украинских боевиков логистики в Купянске», — отметил эксперт.
Марочко подчеркнул, что российские военные наносят удары исключительно по местам дислокации и скопления вооружения и военной техники ВСУ.
Ранее стало известно о безысходной ситуации для 143-й бригады ВСУ, которая пытается удерживать позиции у Мелового. Ее артиллерийские расчеты стали стрелять по своим побратимам в надежде попасть по российским военным.