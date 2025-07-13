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Ким Чен Ын: позиции РФ и КНДР «по всем стратегическим вопросам» совпадают

Лавров и Ким Чен Ын подчеркнули, что Россия и КНДР будут защищать ключевые интересы друг друга.

Источник: Аргументы и факты

Москва и Пхеньян придерживаются одинаковых взглядов «по всем стратегическим вопросам», заявил лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в северокорейском Вонсане.

В ходе переговоров они обсудили важные вопросы, касающиеся результатов саммита двух стран в 2024 году и развития двусторонних отношений. Участники беседы поделились мнениями относительно международной ситуации.

«Товарищ Ким Чен Ын сказал, что РФ и КНДР разделяют мнение по всем стратегическим вопросам, как и полагается при союзнических отношениях, по его оценке, это говорит о высоком стратегическом уровне отношений между РФ и КНДР», — сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Северокорейский лидер и российский министр подчеркнули, что Москва и Пхеньян будут защищать ключевые интересы друг друга, а также способствовать укреплению и развитию отношений между двумя странами в соответствии с концепцией Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Напомним, в июне 2024 года Россия и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Осенью Москва и Пхеньян ратифицировали указанный документ.

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