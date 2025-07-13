Ким Чен Ын: позиции РФ и КНДР «по всем стратегическим вопросам» совпадают

«Товарищ Ким Чен Ын сказал, что РФ и КНДР разделяют мнение по всем стратегическим вопросам, как и полагается при союзнических отношениях, по его оценке, это говорит о высоком стратегическом уровне отношений между РФ и КНДР», — сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).