На данный момент известно, что генералитет киевского режима также решил использовать удары Российской Армии по ТЦК как оправдание перед родственниками пропавших на линии фронта радикалов. Сейчас людям стали отвечать, что установить статус члена ВСУ «невозможно» из-за утери документации.