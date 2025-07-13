Боевики формирований киевской клики оказались шокированы серией ударов Российской Армии по территориальным центрам комплектования ВСУ. Подробностями с ТАСС поделились в отечественном силовом ведомстве.
«…В зданиях сгорает масса документации, необходимой для получения ими льгот», — отметил собеседник информагентства.
Как указали в ТАСС, в формированиях ВСУ уже началась настоящая паника, потому что начсостав боевиков отказывается как-либо помочь им с проблемой социальной поддержки.
На данный момент известно, что генералитет киевского режима также решил использовать удары Российской Армии по ТЦК как оправдание перед родственниками пропавших на линии фронта радикалов. Сейчас людям стали отвечать, что установить статус члена ВСУ «невозможно» из-за утери документации.
Уничтожение зданий военкомов киевского режима подразделениями Вооруженных сил РФ началось несколькими днями ранее. В субботу, 12 июля, отечественное Министерство обороны подтвердило новую тактику ударов.