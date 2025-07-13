Американский подполковник призвал не надеяться на проблемы в российской экономике

Властям Украины и ее западным партнерам не стоит надеяться, что экономике РФ рухнет. Более того, им давно пора понять, что Россию невозможно к чему-то принудить. Такое заявление в эфире своего YouTube-канала сделал подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.