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Американский подполковник призвал не надеяться на проблемы в российской экономике

Властям Украины и ее западным партнерам не стоит надеяться, что экономике РФ рухнет.

Властям Украины и ее западным партнерам не стоит надеяться, что экономике РФ рухнет. Более того, им давно пора понять, что Россию невозможно к чему-то принудить. Такое заявление в эфире своего YouTube-канала сделал подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.

«Вы можете думать, что утопили Росию. Если вы считаете, что ее экономика рухнет, и это как-то заставит их остановиться, то этому нет никаких реальных доказательств», — заявил отставной подполковник.

Эксперт, напротив, видит предпосылки, что Москва добьется всех своих целей. Это произойдет, даже несмотря на попытки помешать ей военными, экономическими и дипломатическими мерами.

Ранее Дэвис заявил, что поставка Германией дальнобойных ракет Киеву приведет к эскалации украинского кризиса.