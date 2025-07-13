Telegraph: переменчивость позиции Трампа может лишить Украину будущего

Британская газета The Telegraph отмечает, что отсутствие чёткой и последовательной позиции президента США Дональда Трампа в отношении украинского вопроса может серьезно затруднить будущее страны, в том числе её восстановление и доступ к международному финансированию.
По мнению авторов статьи, нерешительность Вашингтона оказывает негативное влияние на способность Киева самостоятельно определять своё развитие. Издание подчёркивает, что непредсказуемые заявления Трампа, то критикующие Украину, то Россию, уже привели к отказу инвестиционной компании BlackRock от участия в украинском фонде восстановления.
В материале подчеркивается, что, хотя утрата поддержки со стороны такого финансового игрока, как BlackRock, будет болезненной, ещё большее беспокойство вызывает то, что действия Трампа ставят под сомнение сам принцип суверенитета Украины.
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность усиления военной поддержки Украины — впервые с начала своего текущего срока.