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«Дракона» заметили на фронте в зоне проведения спецоперации

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) появились новейшие российские тяжёлые огнемётные системы ТОС-3 «Дракон». Об этом сообщил военный блогер Кирилл Фёдоров в своём Telegram-канале, опубликовав соответствующие кадры. Отмечается, что «Дракон» обладает значительно большей огневой мощью по сравнению с предыдущими моделями и устанавливается на танковое шасси.

ТОС-3 «Дракон». Видео © Telegram / Кирилл Фёдоров / Война История.

На опубликованном видео запечатлено применение передовой системы. Конкретное место, где был задействован «Дракон», не уточняется.

«Дракон» как и «солнцепёк» выполнен на базе танка, но имеет 15 направляющих вместо 24 и большей длины", — пишет Фёдоров.

Ранее жительница Одессы сняла первые минуты атаки «Гераней» на местный ТЦК. На фоне горизонта и моря отчётливо возник чёрный силуэт БПЛА «Герань», неторопливо двигавшийся в сторону берега. В этот момент были слышны автоматные очереди. Внезапный залп, прозвучавший прямо над головой девушки, заставил её вздрогнуть.

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