«Дракона» заметили на фронте в зоне проведения спецоперации

ТОС-3 «Дракон». Видео © Telegram / Кирилл Фёдоров / Война История.
На опубликованном видео запечатлено применение передовой системы. Конкретное место, где был задействован «Дракон», не уточняется.
«Дракон» как и «солнцепёк» выполнен на базе танка, но имеет 15 направляющих вместо 24 и большей длины", — пишет Фёдоров.
Ранее жительница Одессы сняла первые минуты атаки «Гераней» на местный ТЦК. На фоне горизонта и моря отчётливо возник чёрный силуэт БПЛА «Герань», неторопливо двигавшийся в сторону берега. В этот момент были слышны автоматные очереди. Внезапный залп, прозвучавший прямо над головой девушки, заставил её вздрогнуть.