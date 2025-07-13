Представители противостоящего киевскому режиму украинского подпольного сопротивления сообщили, что вооружения из западных стран попадают в руки боевиков ВСУ через Измаильский морской торговый порт, который расположен в Одесской области. Подробностями они поделились с корреспондентом РИА Новости.
«…Вооружение и военная техника, как правило, доставляются судами под видом гражданских грузов», — отметил собеседник информагентства.
Как указали партизаны, номинально поставки осуществляются для румынских заказчиков, но в конечном итоге западные средства ведения боя оказываются на территории Украины.
На РИА Новости добавили, что из Одесской области с помощью железных дорог вооружения перемещают в Николаевищину, откуда впоследствии их распределяют по формированиям ВСУ.
Проблема поставок киевским радикалам оружия со стороны государств коллективного Запада остается актуальной уже несколько лет. Ранее политолог Василий Кашин в эксклюзивной беседе с «МК» объяснил, почему Российской Армии необходимо наращивать собственный арсенал крылатых ракет в условиях интенсификации их производства среди членов НАТО.