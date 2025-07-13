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Марочко: ВС России серьезно закрепились в Зеленой Долине

Населенный пункт будет для Вооруженных сил России плацдармом для дальнейшего продвижения.

Источник: Аргументы и факты

По информации, озвученной ТАСС военным экспертом Андреем Марочко, российские подразделения надёжно закрепились в населенном пункте Зелёная Долина Донецкой Народной Республики, который был взят под контроль 11 июля.

Этот населённый пункт имеет важное стратегическое значение из-за своего расположения на возвышенности, что даёт значительное преимущество в обороне и дальнейшем наступлении.

Отмечается, что удержание этой территории позволило российским силам создать плацдарм для развития последующих операций. В то же время украинская сторона предпринимает активные попытки вернуть утраченные позиции, оказывая сопротивление и переходя к контратакам.

Ранее сообщил, что российские войска на фоне своего успеха на Двуреченском плацдарме наносят удары по сразу с пяти направлений по группировке ВСУ в городе Купянске Харьковской области.