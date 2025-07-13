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РВ: Российские войска прорвались в Мирополье на Сумском направлении

Российские военные продвинулись в район Мирополья, ведя наступление в направлении Сум. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Источник: Life.ru

На Сумском направлении Вооружённые силы Российской Федерации захватили большую часть населённого пункта Александрия и продолжают штурмовать северную часть Мирополья, контролируя несколько жилых зданий.

Вблизи населённых пунктов Юнаковка и Кондратовка сохраняется интенсивное вооружённое противостояние. Украинские боевики предпринимают попытки контратаковать на северо-западных и северных границах Кондратовки. Для удержания позиций российские подразделения применяют авиаудары и реактивную артиллерию.

А ранее операторы БПЛА ФСБ России в ДНР сорвали планы противника по атаке Горловки, уничтожив дрон-матку для FPV-коптеров. Отмечается, что подразделения ФСБ в ДНР регулярно уничтожают вражеские беспилотники в окрестностях Дзержинска.

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